Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Canadei intentioneaza sa puna la dispozitie 3 miliarde de dolari canadieni pentru finantarea noilor reactoare nucleare CANDU ale centralei de la Cernavoda, informeaza Ministerul Energiei. “Astazi la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, si Jonathan Wilkinson, ministrul canadian…

- Salvamontiștii argeșeni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, alaturi de cei din Sibiu pentru acordarea primului ajutor unei fete in varsta de 11 ani din Canada. Citește și: Apel pentru o șansa la viața. Un jurnalist are nevoie de ajutor pentru a lupta cu o boala nemiloasa SPJ Salvamont Sibiu alaturi…

- Compania Twitter, actuala X a lui Elon Musk, are de infruntat un nou proces. Acuzațiile sunt ca rețeaua dezvaluie datele utilizatorilor la cererea autoritaților saudite cu o rata mult mai mare decat o face in SUA, Marea Britanie și Canada și ca ajuta ca autoritațile saudite sa comita abuzuri, transmite…

- Sportivul Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu 500 metri, vineri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania).El a incheiat proba cu timpul de 1.45.373, conform News.ro. Chirila este calificat si in finala probei de 1000 de metri, unde va…

- Autoritațile din provincia canadiana Columbia Britanica au indemnat simbata zeci de mii de locuitori sa ia in serios ordinele de evacuare, in timp ce incendii de vegetație „extreme și rapide” amenințau mari parți din pitoreasca vale Okanagan, inclusiv orașul Kelowna, relateaza AFP și news.ro. Situația…

- La mijlocul lunii august 2022, Simona Halep cucerea al 3-lea sau titlu la Rogers Cup si, odata cu el, atingea borne impresionante la Openul Canadei. In fața ei, jucatoare anonime, foarte tinere, inclusiv romance precum Georgia Craciun (573 WTA), Oana Georgeta Simion (541 WTA), Karola Bejenaru (523 WTA)…

- Organizațiile de presa din Canada au cerut, marți, autoritații de reglementare antitrust sa acționeze impotriva Meta, organizația care controleaza Facebook, dupa decizia acesteia de a bloca toate știrile de pe platformele sale. Ele acuza compania mama a Facebook ca abuzeaza de poziția sa dominanta…

- Asa cum au promis / amenintat in momentul in care noua lege era doar un proiect de lege in dezbatere, Meta inceput sa blocheze afisarea stirilor in Canada pe Facebook si Instagram. Asta pentru ca in Canada tocmai a intrat in vigoare o noua lege, numita Online News Act, care le impune retelelor sociale…