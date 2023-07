Judo Constanta: Vlad Topala, pe podium la Campionatul European Universitar (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- In premiera pentru sportul universitar romanesc, Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a inregistrat o noua performanța in cadrul Campionatului European Universitar de handbal feminin (Podgorița, Muntenegru), sportiva Diana Șamanț, de la CSM Deva, fiind declarata cea mai valoroasa jucatoare (MVP)…

- Echipa de handbal feminin a Facultații de Educație Fizica și Sport (FEFS) din cadrul Universitații Ovidius din Constanța (UOC) a caștigat, vineri, 14 iulie 2023, finala Campionatului European Universitar de handbal feminin, desfașurat la Podgorița, Muntenegru.Echipa a fost antrenata de conf. univ. dr.…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS , a participat, in perioada 9 10 iunie 2023, la cea de a doua intalnire transnationala din cadrul proiectului Practical Learning to Advance Youngsters in Sport PLAYS , care a avut loc la Eindhoven, in Tarile de…

- Luni, 19 iunie, incepand cu ora 12.00, la Biblioteca Universitații din Suceava se va desfașura cea de-a XVI-a ediție a manifestarii omagiale , iar invitatul de onoare va fi decanul Facultații de Educație Fizica și Sport din cadrul USV, profesorul universitar doctor Petru Ghervan. Evenimentul va avea…

- Intrecerea la care au particpat cei mai buni sportivi din tara de la categoria de varsta Under 15 s a disputat la Arad. Sportivele sectiei de judo a CSM Constanta au obtinut o medalie si alte doua clasari notabile la Campionatele Nationale Under 15 de la Arad. Astfel, Maria Romega a devenit vicecampioana…

- Grama Rares CSM Zalau a obtinut medalia de bronz la Cupa Romaniei Juniori Iasi 8-14.05.2023 la cat. 66kg. Categoria 66kg au participat 20sportivi. Grama Rares a beneficiat de un tur liber si a obtinut 2 victorii, una inferioritate prima repriza una la puncte. Am pierdut in semifinale de la cel care…

- Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza, in perioada 12 14 mai 2023, doua evenimente stiintifice cu participare internationala. Este vorba despre cea de a XXIII a editie a Conferintei Stiintifice Internationale "Perspectives in Physical…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , la propunerea Facultatii de Istorie si Stiinte Politice, decerneaza, maine, 11 mai 2023, titlul de "Doctor Honoris Causa" profesorului dr. Asif J. Chaudhry, vicepresedinte al Universitatii de Stat din Washington pentru Programe Internationale, fost ambasador…