Un nou titlu național pentru secția de judo a CSM Bacau pregatita de prof. Aurel Chelariu. Succesul aparține Laviniei Balan, care a inceput 2020 in forța. Astfel, dupa recenta reușita de la Cupa Transilvania, Lavinia Balan a ridicat ștacheta, triumfand și la finala Campionatului Național Under 18, categoria 40 kg, derulata weekend-ul trecut, la Deva.