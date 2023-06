Stiri pe aceeasi tema

- Un nou succes pentru judoka CSM Bacau, Andrei Buga. Un succes major. La o saptamana dupa ce a caștigat turneul internațional de la București, sportivul antrenat de Aurel Chelariu a cucerit titlul de campion balcanic la cadeți. Andrei s-a impus, dupa un parcurs entuziasmant, la categoria -66 kg la Balcaniada…

- La finalul saptamanii trecute, Sala Polivalenta din București a gazduit Turneul Internațional de judo pentru cadeți (U18) și juniori (U21). Doi dintre judoka pregatiți de Aurel Chelariu la CSM Bacau au urcat pe podiumul de premiere al Under 18. Astfel, Andrei Buga a cucerit aurul la 66 kg, in timp ce…

- Clasate pe treapta a treia a podiumului la Naționalele de la Arad, Ana Maria Caciun și Delia Vasile vor reprezenta SCM Bacau și Romania la Balcaniada Sunt fete de aur. Chiar daca au la gat medalii de bronz. Avand insa in vedere ca a inceput sezonul estival, bronzul se poarta. Și inca bine! Cert este…

- Sportiva pregatita de Dorin Cruceanu la CSM Bacau, Giulia Mihai s-a incununat din nou campioana naționala, in timp ce colegele sale de club, Malina Lupu și Giulia Cimpoieșu au cucerit bronzul. O alta judoka antrenata de profesorul Cruceanu, dar la SCM, Denisa Chiticaru s-a laureat vice-campioana Super-reușita…

- 190 de sportivi s-au aliniat langa ringul Cupei Romaniei (Juniori), de la Iași. Competiția a fost importanta prin aceea ca a stabilit in linii mari pe cine va conta Romania la Campionatele Europene (iunie), Campionatele Mondiale Școlare (iulie), Campionatele Mondiale (august) și Campionatele Balcanice…

- Veteranul atletismului bacauan, Martin Benchea-Joca iși continua alergarea. Și seria reușitelor. Recent, atletul in varsta de 69 de ani s-a laureat cu bronz la Naționalele Masters de alergare pe șosea, 10 km, desfașurate la Sibiu. Pentru sportivul legitimat la CSM Bacau, care a parcurs proba de la Sibiu…

- Patru judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM Bacau au urcat pe podiumul de premiere al turneului internațional „Cupa Alina Dumitru”, ce a reunit, weekendul trecut, la Chiajna, 550 de sportivi de la cluburi din Romania, Marea Britanie, Bulgaria, Republica Moldova, Spania și Ucraina. Cei patru „CSMei”…

- Un nou succes de prestigiu pentru luptatorul SCM Bacau, Denis Mihai. Și o noua reușita la o categorie superioara de varsta. Dupa ce in martie s-a laureat campion european Under 23 la greco-romane, la mijlocul acestei luni, sportivul bacauan in varsta de 20 de ani și-a trecut in palmares o medalie continentala…