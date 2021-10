Stiri pe aceeasi tema

- Tur de forta pentru nationala feminina de tenis de masa a Romaniei la Campionatele Europene pe echipe-seniori gazduite de BT Arena din Cluj Napoca. Sportivele antrenate de constantenii Viorel Filimon si Elena Sebe au incheiat rapid primul meci al Grupei B, obtinand o victorie-fulger in compania reprezentativei…

- Cirstea a invins-o clar pe Martincova *si Irina Bara se descurca bine la Valencia *ambele au salvat cate un set gata pierdut * Sorana Cirstea (40 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Portoroz (Slovenia). Ea a invins-o, in 95 de minute pe jucatoarea ceha Tereza Martincova…

- Simona Halep a invins-o, vineri, pe Elena Ribakina din Kazahstan si a inregistrat victoria cu numarul 20 la US Open, potrivit organizatorilor. Romanca a declarat dupa meci ca inca se simte departe de potentialul ei dupa accidentarile suferite in acest an. "A fost o partida foarte grea, stiam…

- Dupa 0-4 cu Coreea de Sud, Romania a ramas cu o singura opțiune la ultimul meci din grupa: victoria cu Noua Zeelanda. Meciul de miercuri, programat la 11:30, este unul de maxima importanța pentru „tricolori”, care așteapta partida in Sapporo, la Keio Plaza. Inainte de partida, Gazeta a realizat o comparație…

- Victorie excelenta la box! Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali la puncte, decizie in unanimitate (5-0), luni, in Kokugikan Arena. Cu acest prilej, Nechita…

- Bernadette Szocs a adus victoria Romaniei la Tenis de masa, impreuna cu Ovidiu Ionescu și s-au calificat mai departe.Sportiva targumureșeana Bernadette Cynthia Szocs reprezinta Romania la Tenis de masa in cadrul Jocurile Olimpice de la Tokio.A cucerit zece medalii, șapte de aur, una de argint si doua…

- Scrimera Ana-Maria Popescu va aduce Romaniei prima medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce s-a calificat in finala probei individuale de spada, sambata, prin victoria cu scorul de 15-11 in semifinala cu Katrina Lehis (Estonia). Ana-Maria Popescu, vicecampioana olimpica in 2008…

- David Popovici a intrat în atenția presei internaționale doborând record dupa record la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma. În vârsta de doar 16 ani, sportivul român a fost comparat de italienii de la Gazzetta dello Sport cu rusul Alexander Popov,…