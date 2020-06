Stiri pe aceeasi tema

- Deși companiile mici sunt mai puțin înclinate sa ofere personalului lor dispozitive ale companiei pentru a lucra de acasa, doar o treime dintre angajații (34%) din aceasta categorie au primit instrucțiuni despre cum sa lucreze în siguranța de pe laptopurile, tabletele și smartphone-urile…

- Aproape jumatate (46,4%) dintre angajații care impart biroul de acasa cu copiii lor recunosc ca le este greu sa iși organizeze eficient activitatea in condițiile in care trebuie sa se ocupe, pe langa sarcinile de serviciu, și de solicitarile copiilor, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- In lipsa unui birou sau a unui spatiu de lucru dedicat in cadrul locuintei, 45% dintre romani spun ca sufrageria este locul principal in care isi desfasoara activitatile de serviciu, la fel cum se intampla si in cazul a jumatate dintre respondentii din Europa Centrala si de Est.

- Aproape o treime (31%) dintre angajați au declarat ca iși petrec mai mult timp lucrand, decat o faceau inainte. Cu toate acestea, 46% au declarat ca acorda mai mult timp activitaților personale, scrie revistabiz.ro. O concluzie ingrijoratoare pentru companii, este aceea ca 51% dintre angajați…

- Marile companii se confrunta cu o mare problema: comunica mult prin e mailuri cu angajații de acasa, care sunt acum vulnerabili atacurilor cibernetice. Hackerii creeaza mailuri care par sa provina de la autoritați și mulți sunt tentați sa le deschida.

- Echipa „Curiosity” din cadrul NASA Jet Propulsion Laboratory a inceput sa exploreze Marte, de la domiciliu. Angajatii au fost rugati sa ramana acasa, in timpul pandemiei de coronavirus. „Marte nu sta nemiscata. Noi continuam sa exploram", a spus Carrie Bridge, sefa echipei, potrivit cnbc.com, noteaza…

- Avand in vedere articolele aparute in Mass media in cursul zilelor de 2 si 3 aprilie 2020, referitoare la incasarea diurnei de detasare de catre personalul Consiliului Superior al Magistraturii in perioada starii de urgenta declarata pe teritoriul Romaniei, pentru corecta informare a opiniei publice,…

- Peste jumatate dintre salariatii care lucreaza in sistem de telemunca in aceasta perioada au afirmat ca le este usor sa se adapteze la acest stil, pentru ca au experienta cu instrumentele digitale. Pe de alta parte, 5,1% dintre cei chestionati gasesc dificila adaptarea. Conform cercetarii,…