Judetul Tulcea: Se reabiliteaza si modernizeaza spatiile verzi din centrul orasului Isaccea (DOCUMENT)

- Primaria comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, a organizat o licitatie pentru achizitia serviciilor de proiectare si execusie a lucrarilor de modernizare pentru caminul cultural situat in localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, in cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului…

- Plenul Consiliului Județean se intrunește marți in ședința extraordinara, iar unul dintre cele trei puncte de pe ordinea de zi il reprezinta ”Proiectul de hotarare privind aprobarea achiziționarii bunului imobil monument istoric Casa Moscovici, situat in municipiul Botoșani, Calea Naționala nr. 62”.

- Imagini dezolante, surprinse duminica dupa-amiaza de cititorii noștri și transmise pe adresa redacției. Ploaia, frigul dar mai ales lipsa de atractivitate a așa zisului targ de Craciun din centrul orașului, au facut timișorenii sa stea in case ori sa aleaga un alt mod de a petrece dupa amiaza, intr-o…

- Vineri – 10 decembrie 2021, in intervalul orar 09.30 – 18.00, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei catre toți consumatorii din orașul Techirghiol, județul Constanța, in vederea executarii lucrarilor de inlocuire a unor conducte de distribuție apa potabila. Investiția face parte din Contractul de lucrari CL…

- Doua autovehicule au fost avariate sambata, dupa ce s-au ciocnit in centrul orașului Targu Jiu. Evenimentul rutier s-a produs in intersecția de la Piața Centrala. Accidentul rutier este fara victime.

- Construcția celui de-al treilea magazin IKEA, din Timișoara, a fost demarata joi, 25 noiembrie. Primarul municipiului, Dominic Fritz, care a participat la eveniment, a anunțat ca vor fi create astfel 250 de locuri de munca.Potrivit edilului, magazinul se va deschide spre finalul anului 2022.Azi…

- Viceprimarul municipiului Buzau, Ionuț Apostu, face un apel catre buzoienii care au sau care cunosc pe cineva care are un brad falnic, spre a fi donat municipalitații. Bradul ar urma sa fie instalat in fața Palatului Comunal, pentru a respecta o tradiție de aproape 30 de ani. In fiecare an, municipalitatea…

- Doi tineri au murit intoxicati cu gaz intr-un apartament situat pe o strada centrala a municipiului. Cadavrele nu au prezentat urme vizibile de violenta. Unul dintre tineri a plecat de o zi de acasa fara a-si anunta parintii.