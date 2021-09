Judetul Tulcea: Incendiu de vegetatie in Frecatei Incendiu in judetul Tulcea. Au ars aproximativ 2 hectare de vegetatie uscata si gunoi menajer.In jurul pranzului, un ofiter si patru subofiteri din cadrul Detasamentului de Pompieri Tulcea au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs pe raza localitatii Frecatei.Incendiul a fost lichidat in limitele gasite, iar echipajele s au retras din dispozitiv la ora 14:55.In urma evenimentului au ars aproximativ 2 hectare de vegetatie usc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

