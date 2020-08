Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce in Romania autoritațile anunța zi de zi noi infectari și le prezinta ca fiind varfuri cand de fapt ele sunt generate de creșterea capacitații de testare, in alte țari, coronavirusul chiar face ravagii. Brazilia a inregistrat, joi, doua milioane de cazuri de coronavirus, conform datelor oficiale,…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 730 de persoane (dintre care 682 adulți și 48 copii). Asta inseamna, inca un minor pe lista celor infectați, in ultimele 24 de ore!!! Pana joi, 16 iulie, au…

- Dupa ce mai mulți turiști straini au fost depistați pozitiv la Covid-19 in Thassos, toate persoanele care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas ar urma sa fie testate pentru coronavirus, anunța presa elena, citata de Agerpres. In insula Thassos au fost consemnate in ultimele…

- Frontiera dintre cele doua cele mai populate state din Australia va fi inchisa, incepand de marti, pentru o perioada nedeterminata, din cauza numarului mare de infectari cu Covid-19. Autoritatile incearca, astfel, sa tina sub control un focar de coronavirus din orasul Melbourne, informeaza Agerpres…

- La nivelul județului Prahova, in data de 15 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1036 de persoane aflate in izolare la domiciliu. 122 de persoane au ieșit de sub aceasta masura, in ultimele 24 de ore, și au intrat alte 183. In carantina instituționalizata se afla…

- Romania a inregistrat sambata o creștere ingrijoratoare a cazurilor de COVID-19 raportate intr-o singura zi, respectiv 275 de noi cazuri. Bilanțul total se ridica la 21.679 de cazuri. La ora 13.00, autoritațile anunța cele mai recente date privind numarul de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore,…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 15.778 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit peste 1.000 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat…

- Coronavirusul este aproape eradicat in China. Autoritatile sanitare chineze au anuntat joi ca au inregistrat doua noi contaminari cu noul coronavirus. Miercuri, chinezii spuneau ca nu au inregistrat niciun nou deces din cauza covid-19 in China continentala, unde a aparut maladia, la sfarsitul anului…