- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1142 de persoane. Din total, 1073 sunt adulți și 69 sunt copii. Asta inseamna ca in ultimele 24 de ore , inca doi copii au avut test pozitiv! Pana joi, 13 august,…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 955 de persoane (dintre care 896 adulți și 59 copii). Dela ultim araportare, numai 3 persoane au fost declarate vindecate și externate, ceea censeamna ca totalul celor vindecați a ajuns…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 916 de persoane. Dintre acestea, 859 adulți și 57 copii- așadar inca un copil confirmat pozitiv in ultimele 24 de ore. Pana sambata, 1 august, au fost declarate vindecate…

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 894 de persoane (dintre care 839 adulți și 55 copii). Pana joi, 30 iulie, au fost declarate vindecate și externate 587 de persoane.

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 850 de persoane (dintre care 796 adulți și 54 copii). De remarcat, pana la data curenta au fost declarate vindecate și externate 568 de persoane.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 717 de persoane (dintre care 670 adulți și 47 copii). Pana miercuri, 15 iulie, au fost declarate vindecate și externate 535 de persoane.

- Cinci copii romani din cinci clase diferite ale școlii primare „Christoph Folderich” din Spandau, Germania, au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.Trei dintre cei cinci copii infectați de la școala primara „Christoph Folderich” sunt ai aceleși familii, a declarat medicul Gudrun Widders,…