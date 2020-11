Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii de protecție este obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din 11 localitați din județul Satu Mare, in care rata de incidența a cazurilor de COVID-19 este mai mare de 1,5 la ...

- Polițiștii cauta o minora in varsta de 15 ani, care a disparut luni, 19 octombrie, in jurul orei 07.20. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu sau din Baia Mare, iar pana in acest moment, nu s-a intors. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la gasirea tinerei sunt rugate sa […]

- Furtuna care s-a abatut asupra Satmarului face prapad. Tunete, fulgere, ploaie și vant puternic, in majoritatea localitatilor din judet. Seara se anunța cu furtuni puternice in judetul Satu Mare. De altfel, meteorologii au anunțat cod galben de furtuna și ploi pentru judetul Satu Mare. Avertizarea meteorologilor…

- La alegerile locale de astazi, 27 septembrie, in județul Satu Mare sunt așteptați la urne 313.862 de alegatori inscriși pe listele permanente. In judetul nostru au fost amenajate un numar de 337 de secții de vot. Au fost distribuite un numar de 345.562 seturi de buletine de vot necesare pentru alegerile…

- Cea mai inalta cruce din judetul Satu Mare, cu inalțimea de 16 metri și latimea de 1,4 metri, a fost ridicata pe Dealul Manastirii din Cuta. In acel loc, cu patru veacuri in urma a existat o vatra monahala. „Cu ajutorul lui Dumnezeu am amplasat la Cuța, pe dealul manastirii, cea mai inalta CRUCE din…

- In aceasta saptamana au fost raportate doua suspiciuni, de pesta porcina in localitațile Vama – 1 și Sudurau – 1. Probele recoltate de la suinele bolnave au fost expediate spre confirmare sau infirmare, la Laboratorul acreditat pentru diagnosticare PPA. Au fost luate toate masurile legale, pentru a…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza in perioada 18-20 septembrie 2020, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, ediția de toamna a Targului Frumos. Ceramic. Folositor. Pe parcursul a trei zile, nu mai puțin de 26 meșteri…

- Un grav accident rutier s-a produs azi dimineata, in judetul Satu Mare, intre localitatile Ciuperceni si Livada, cu implicarea a trei vehicule: o ambulanta, o autoutilitara si un autoturism. Autoutilitara care transporta muncitori in care se aflau cinci pasageri, s-a lovit frontal de o ambulanța SAJ,…