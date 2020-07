Stiri pe aceeasi tema

- Un militar al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Craiova a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, iar alți doi militari care au simptome asteapta rezultatele testelor, transmite publicatia locala Oltenasul.In urma efectuarii testarilor de laborator pentru infecția cu SARS COV-2, un militar…

- Un numar de 23 de persoane din judetul Dolj, dintre cele 123 confirmate pozitiv cu noul coronavirus, sunt angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind vorba despre 21 de jandarmi, un politist si un politist de frontiera.Acestia se afla internati in Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes"…

- Un numar de 23 de persoane din judetul Dolj, dintre cele 123 confirmate pozitiv cu noul coronavirus, sunt angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind vorba despre 21 de jandarmi, un politist si un politist de frontiera, potrivit Agerpres.Acestia se afla internati in Spitalul de…

- Alti 12 jandarmi de la unitatea din Craiova au fost confirmati pozitiv, in ultimele 24 de ore, la testarea pentru depistarea virusului SARS-Cov-2, numarul angajatilor unitatii depistati infectati cu noul coronavirus ajungand la 28.Potrivit Prefecturii Dolj, pana acum, la nivelul judetului,…

- Un jandarm din Craiova, angajat al Gruparii de Jandarmi „Frații Buzești” Craiova, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, atat el cat și socrii acestuia au fost internați la spital. Mai mult, 17 colegi ai jandarmului au fost izolați la domiciliu.Barbatul care lucreaza la Gruparea de JandarmiMobila…

- Pana astazi, 25 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 351 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). autoizolare Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.507 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- La 18 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 309 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care șase sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 588 de persoane in 14 spații de pe raza județului. La nivelul…

- Noua persoane, membri ai aceleiași familii, au fost duse cu mascații la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova și internate cu forța, dupa ce trei dintre acesta au fost testate pozitiv pentru COVID-19.