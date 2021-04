Judetul Constanta: Dosar penal pentru un sofer baut si fara permis depistat in comuna Pestera

Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 32 de ani, din Ceru Bacainți, depistat de polițiști in timp ce conducea un tractor, fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 32 de ani, din Ceru Bacainți, a fost depistat de catre polițiștii din Vințu de Jos in timp ce conducea un tractor neinmatriculat și fara…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din judetul Constanta. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice…

- In zilele de 13 si 14 martie a.c., politistii Brigazii Autostrazi din Inspectoratul General al Politiei Romane au continuat actiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiind desfasurate zilnic activitati in scopul depistarii celor care pun in pericol siguranta circulatiei, prin incalcarea normelor…

- Tanar de 26 de ani, prins de catre polițiști in timp ce conducea fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat in trafic un tanar de 26 de ani, din Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul, avand dreptul de a conduce suspendat. La data de 10 martie…

- Hunedorean depistat de polițiștii din Alba fara permis, la volanul unei mașini neinmatriculate: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 45 ani, din comuna Romos, județul Hunedoara a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe raza comunei Saliștea și fara sa dețina permis…

- La data de 11 februarie 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- In jurul orei 01.30, patrula mixta, formata dintr un politist din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac si jandarm al I.J.J. Constanta, a identificat un barbat, de 42 de ani, care a condus un autoturism pe strada Principala din comuna Corbu, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, precizeaza…

- Un tanar de 27 de ani din Ciugud a fost depistat de catre polițiștii din Vințu de Jos in timp ce se deplasa cu o motocicleta, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La data de 21 ianuarie 2021, in jurul orei 18,30, polițiștii Secției 2... Articolul Tanar de 27 de…