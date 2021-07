Judetul Constanta: Consiliul local al comunei Targusor, convocat in sedinta ordinara. Ce proiecte se afla pe lista

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al comunei Chirnogeni in sedinta ordinara, in data de 29 iulie 2021. Se convoaca Consiliul local al comunei Chirnogeni in sedinta ordinara, joi, 29 iulie 2021, ora 13.00, in sala de sedinte a Consiliului local Chirnogeni.Iata Proiectul ordinii de zi: Proiect de hotarare privind alegerea…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 30 iulie 2021, ora 13.00Proiectul ordinii de zi Depunerea juramantului de catre domnul consilier Nicolae Constantin; Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din data…

- Consiliul Local Cernavoda, in sedinta in data de 28 iulie 2021, ora 16.00.Se convoaca membrii Consiliului local Cernavoda in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2021, ora 16.00, la sediul din orasul Cernavoda, din strada Ovidiu, nr. 11, sala Casei de Cultura I. D. Chirescu, pentru dezbaterea proiectelor…

- Consiliul Local al comunei Mircea Voda este convocat in sedinta ordinara pe data de 28.07.2021, ora 15.00. "In conformitate cu prevederile art. 133, alin. 1 coroborat cu art. 134, alin. 1 , lit. a si alin. 2 din O.U.G. nr. 57 2019 privind Codul administrativ, in baza Dispozitiei primarului nr. 163 21.07.2021,…

- Consiliului Local al Comunei Horia, judetul Constanta, este convocat in sedinta ordinara la data de 28.07.2021. In conformitate cu prevederile art. 133 alin.1 si 134 alin 1 si 2 din OUG .nr.57 2019, privind Codul Administrativ si in baza dispozitiei primarului comunei, nr. din data de 21.07.2021, se…

- Consiliul Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea, a adoptat mai multe proiecte aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare. Consiliul Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea a fost convocat in sedinta ordinara pentru ziua de miercuri 30.06.2021, ora 10.00, la Caminul Cultural al Comunei Luncavita.…

- Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 14 iulie 2021: Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data 30.06.2021. Proiect din inițiativa primarului.Proiect de hotarare privind aprobarea…

- Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat in sedinta ordinara. Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat in sedinta ordinara la data de 30 iunie 2021, orele 16.30Iata ordinea de zi a sedintei, transmisa de Primaria Medgidia: Proiecte de hotarare Proiect de hotarare nr. 92 18.06.2021 privind…