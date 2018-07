Judetul Constanta. Accident rutier grav. O masina rasturnata. O victima Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, in judetul Constanta, la iesirea din localitatea Negureni, orasul Baneasa.Potrivit unui apel sosit pe telefonul de urgenta 112 la orele 03.29 in zona mentionata o masina s a rasturnat iar o persoana are nevoie de ajutor.La locul evenimentului s a deplasat o ambulanta SMURD pentru a prelua victima.Totodata politia rutiera a declansat o ancheta pentru a stabili cum a avut loc evenimentul rutier. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic in aceasta dimineata la Coltirea, la iesirea spre Ardusat. Au fost implicate doua autoturisme, un camion, respectiv o autoutilitara. O persoana a avut nevoie de pompierii care au scos-o din masina in flacari. Victima a suferit multiple traumatisme si arsuri ca urmare a incendiului…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute, la sensul giratoriu de la intrarea pe Autostrada A4 de la Ovidiu. Din cauze necunoscute o masina s a rasturnat si a luat foc chiar in fata rezervorului de GPL al statiei de alimentare auto.Martorii spun ca ei au l au extras pe sofer in stare…

- Un barbat din Sebes este cercetat penal dupa ce a condus o masina, cu alcoolemie de 1,07, pe DN1 intre Sebes si Sibiu si a provocat accident. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Alba, in 10 iunie, in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de […]

- Accident grav miercuri seara in comuna gorjeana Dragotești. O mașina in care se aflau mai multe persoane s-a rasturnat pe carosabil. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului s-a constatat faptul ca un tanar de 19 ani,...

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe Drumul European 60, in zona Hanul Morilor situata intre comuna Crucea si orasul Harsova.Medicul Claudia Diana Tatarici, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta spune ca in evenimentul rutier a fost inregistrata…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut sambata seara, in jurul orei 21.00, pe DN1 intre Aiud si Turda, zona Dumbrava. Din primele date, o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de la Aiud. Cele doua persoane ar fi sot si…

- Un autoturism a reușit performanța de a se rasturna pe strazile înguste din Gheorgheni. ”Masina alba a circulat pe Aron Densușianu, iar la intersectia cu strada Axente Sever nu a acordat prioritate autovehiculului care circula pe drum cu prioritate,…

- Un barbat a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost lovit in plin de o mașina pe DN1, in apropierea localitații ilfovene Balotești. Victima a vrut sa traverseze prin loc nepermis. Tanarul a fost resuscitat mai bine de o ora, dar medicii nu l-au mai putut salva.