- Direcția de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. Cei care erau programați in aceasta dimineața la recoltari de probe…

- Doi medici romani au analizat studiile facute in ultima vreme si spun ca doua dintre medicamentele aflate in acest moment in schema de tratament pentru COVID-19 utilizata in Romania nu au niciun beneficiu, ci doar mai multe efecte secundare, scrie mediafax.ro. Cristian Baicus, medic internist la Spitalul…

- De la 1 septembrie pana la 14 octombrie, in Romania au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plaseaza pe locul 3 la numarul efectiv de decese, dupa Spania, cu 3.769 si Franta, cu 2.212 decese. Dar acestea au populatii de 2-3 ori mai mari si raporteaza, in aceeasi perioada, de 5 ori […] The post…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 22 septembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 14-20 septembrie 2020. Fata de saptamana anterioara, s-a constatat o crestere semnificativa a numarului de persoane vindecate:…

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir…

- O relaxare a masurilor de securitate, reluarea calatoriilor chiar și in afara spațiului Schengen și inceperea sezonului estival. Revenirea ofensivei Covid-19 poate fi atribuita mai multor elemente, in timp ce virologii continua sa se imparta intre cei care considera virusul mai puțin agresiv și cei…