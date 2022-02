Judecatorul Ion Tudoran, cunoscut pentru ca a motivat dosare de la sanatoriul unde era internat pentru boli neurologice, pare de neoprit. Judecatorul de la sanatoriu a facut spectacol la poliție pentru a-și scapa fiul implicat intr-un accident de circulație. Amanunte incredibile ies la iveala din dosarele referitoare la o banala tamponare. Fiu de judecator – […] The post Judecatorul de la sanatoriu, circ la poliție cu legitimația de magistrat. Aventurile familiei Tudoran prin justiție first appeared on Ziarul National .