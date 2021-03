Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au facut, vineri, doua perchezitii domiciliara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Poliția Capitalei a informat astazi, 13 februarie, ca un artist este suspect de inșelaciune in forma continuata și ca a prejudiciat statul cu aproape 18.000.000 de lei. Este vorba despre sculptorul Ioan Bolborea, autor al „Carutei cu paiate” din fața Teatrului Național din București, au declarat surse…

- Marți, 2 februarie, Consiliul Superior al Magistraturii discuta propunerea avansarii lui Robert Fleckhammer in fruntea Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalitații informatice. Procurorul DIICOT e cel care a instrumentat dosarul in care jurnalista Gabriela Scraba de la Radio…

- Mama tinerei, din Bucuresti, il acuza pe Alexandru Cumpanasu ca, in urma cu doi ani, pe vremea cand era minora, i-ar fi facut propuneri indicente, scrie site-ul G4Media.ro.Femeia a depus plangerea penala, joi, la Secția 16, a confirmat pentru Libertatea Ciprian Romanescu, purtator de cuvant al Directiei…

- Potrivit MAI, decizia a fost luata pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unitați, ca urmare a trecerii in rezerva a fostului comandant și, de asemenea, funcția echivaleaza cu cea deținuta de Cazan in cadrul Jandarmeriei București. Ședința la Ministerul Mediului dupa ce poluarea a atins…

- Astazi, 16.12.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in continuarea cercetarilor intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala…