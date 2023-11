Stiri pe aceeasi tema

- Poveste trista intr-un colt de rai din comuna Dragomiresti. Satul Popesti, o asezare razeseasca, ascunsa intre dealuri se incapataneaza sa reziste in epoca moderna a capitalismului salbatic de dupa Revolutie. Aflata la un deal distanta de drumul judetean ce leaga Barladul de Bacau, satul Popesti numara…

- Un accident de circulație cu victime a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu, com. Țiganași. Potrivit polițiștilor, doua mașini s-au izbit, iar in urma impactului au rezultat mai multe victime. Acestea sunt conștiente, neincarcerate. La locul solicitarii au fost trimise o autospeciala de intervenție…

- Un tanar de 17 ani a fost prins sambata in centrul Capitalei avand la el 100 de pliculete ce contineau un praf alb, anunta Jandarmeria Capitalei. „Sambata, 7 octombrie, „Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 17:30, jandarmii bucuresteni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in zona centrala…

- CURAT… Ceea ce marea majoritatea a șoferilor vasluieni știu, și anume ca testele antidrog din dotarea polițiștilor dau erori grave, a fost reconfirmat zilele acestea, chiar in cazul unui polițist de la Negrești. Tras pe dreapta de colegii lui de la Rutiera pe raza localitații Ștefan cel Mare, acesta…

- Un copil in varsta de 12 ani si un adult de 39 de ani s-au inecat duminica in raul Trotus, in comuna bacauana Caiuti. Pompierii intervin in satul Floresti, comuna Caiuti, in urma unui apel care anunta faptul ca doua persoane sunt posibil inecate in raul Trotus”, preciza initial ISU Bacau. La locul indicat,…

- La data de 2 august 2023, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata de un barbat, in varsta de 57 de ani, cu privire la faptul ca soția sa, NICA DOINA, in varsta de 51 ani, din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 1 august 2023 și nu a […] Articolul O…

- INCREDIBIL… Gafa de proporție a judecatorilor de la Judecatoria Vaslui, in cazul violatorului de la Gara. Acesta a fost pus in arest la domiciliu, la o adresa la care locuiește și unul dintre martorii oculari din dosar. Cazul a șocat opinia publica, dupa ce sambata, judecatorul de drepturi și libertați…