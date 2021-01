Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, cel mai mare producator local de medicamente, reactioneaza la problemele intampinate de Gigi Becali in aducerea in tara a unui medicament eficient impotriva COVID-19, produs in Rusia. Directorul executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din…

- 30 de zile de arest preventiv pentru fostul Ambasador al Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta. Decizia a fost luata cu putin timp in urma de catre magistratii de la Oficiul Ciocana al Judecatoriei.Stirea se actualizeaza.

- Fostul ambasador al Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguța, a facut astazi primele declarații pentru presa, in cadrul sediului Judecatoriei Ciocana. Rugat sa comenteze acuzațiile care i se aduc, Neguța a menționat ca problema nu este la el și nu este implicat in dosar.

- Fostul ambasador al Moldovei in Rusia, Andrei Neguta, refuza sa comenteze demisia sa din acest post, pina cind nu va citi materialele anchetei. Potrivit Infotag, el a declarat reporterilor ca, ajungind in Chisinau, se va prezenta cu siguranta la Procuratura pentru combaterea criminalitatii organizate…

- Noul ambasador al Moldovei in Federatia Rusa, Vladimir Golovatiuc, a ajuns la Moscova si isi asuma atributiile. Despre acest lucru au declarat pentru Infotag surse de la ambasada Moldovei in Federatia Rusa. Potrivit surselor, Golovatiuc a zburat in weekend cu o cursa charter. Inlocuirea ambasadorului…

- Fostul ambasador al Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța a fost citat la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) prin intermediul MAEIE, pentru a fi audiat in calitate de banuit in dosarul „anabolizantelor diplomatice”.

- Judecatoria Constanta doreste ca tanara, de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate, sa fie plasata in arest la domiciliu. Magistratii au respins ieri propunerea de prelungire a masurii arestarii preventive.Tanara, de 22 de ani, din Constanta, acuzata…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a mai reținut astazi un fost polițist in cazul filarii procurorilor, ce investigheaza frauda bancara. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvant a Procuraturii Generale, Maria Vieru.