Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova respinge informatia ca ar fi fost implicat in rapirea judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus, sambata, 3 aprilie, in centrul Chisinaului.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cere intervenția seviciilor secrete dupa ce un judecator ucrainean a fost rapit la Chișinau. Incidentul s-a produs in weekend, in centrul Chișinaului. Judecatorul s-a refugiat in Republica Moldova in urma cu cinci ani și a solicitat azil politic. El este…

- Este inadmisibil ca in Republica Moldova sa dispara oameni, indiferent daca sunt sau nu cetateni ai Republicii Moldova, indiferent daca se dovedeste sau nu ca au comis ilegalitati, a declarat intr-o reactie presedinta Maia Sandu, LUNI, dupa ce un comando inarmat a rapit sambata un judecator ucrainean…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) neaga categoric și respinge cu fermitate „insinuarile și interpretari”, cu privire la posibila rapire a cetațeanului ucrainean, Nicolae Ceauș pe teritoriul Republicii Moldova.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție dupa ce sambata, 3 aprilie, fostul judecator ucrainean, Nicolae Ceaus, a fost rapit in centrul Chișinaului. ”Este inadmisibil ca in Republica Moldova sa dispara oameni, indiferent daca sunt sau nu cetațeni ai Republicii Moldova,…

- Fostul judecator ucrainean, Nicolae Ceauș, care a cerut azi politic in Moldova, a fost rapit in miazazi de un grup de persoane inarmate. Surse din instituțiile de drept au comunicat ca, cel mai probabil, rapirea a fost organizata de serviciile speciale ucrainene, operațiune coordonata cu Serviciul de…

- CHIȘINAU 16 mart - Sputnik. Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a prezentat raportul activitații sale pentru perioada anului trecut. Astfel, in 2020, au fost inițiate 400 de proceduri de control și s-au depistat peste 200 de incalcari. Potrivit ANI, 156 de controale au fost inițiate pe motiv…

- Colonelul rus, Valerii Gratov, reținut la frontiera cu o geanta plina cu medalii, este deja in Federația Rusa. Acestuia i s-a refuzat intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, iar aseara a fost returnat. Este vorba despre o acțiune comuna a Serviciului de Informații și Securitate cu Poliția de Frontiera,…