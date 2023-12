Stiri pe aceeasi tema

- Farul a anunțat ca l-a vandut pe Enes Sali (17 ani), extrema stanga, la FC Dallas, in MLS. Anunțul vine la doua luni și jumatate dupa ce GSP a anunțat in excusivitate ca Farul negociaza cu Dallas pentru transferul lui Sali. Jucatorul de 17 ani se va alatura noii echipe la inceputul anului viitor, dupa…

- Denis Alibec (32 de ani), atacantul formației Muaither SC, din Qatar, crede ca naționala Romaniei a avut noroc la tragerea la sorți a grupelor EURO 2024. Romania este in grupa E la EURO 2024, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina,…

- Denis Alibec, 32 de ani, a dezvaluit ca ia in calcul sa plece de la Muaither din Qatar in aceasta iarna pentru ca nu vrea sa rateze sub nicio forma prezența la Euro 2024 cu naționala Romaniei. Destinația e sigura: Farul Constanța. Denis Alibec e determinat sa ajunga la Euro 2024. Ar fi al doilea turneu…

- Om de baza la echipa nationala a Romaniei, atacantul Denis Alibec vrea sa fie cat mai bine pregatit in vederea turneului final al Campionatului European din 2024, competitie la care astazi, 2 decembrie 2023, s au tras la sorti grupele.In prezent, fostul golgeter al Farului Constanta joaca la echipa…

- Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani), ex-atacant cu 21 de goluri la echipa naționala, considera ca transferul in Qatar, la Muaither SC, i-a daunat lui Denis Alibec (32 de ani). Printre cei mai buni din SuperLiga sezonul trecut, in care a cucerit titlul alaturi de Farul, Denis Alibec a facut…

- Rodion Camataru (65 de ani), fostul mare atacant al Romaniei, nu este mulțumit de prestațiile lui Denis Alibec (32 de ani), din dubla cu Belarus și Andorra. Totuși, acesta are incredere ca atacantul lui Muaither va marca cu Israel. Denis Alibec a fost titular cu Belarus și a intrat in repriza secunda…

- Denis Alibec (32 de ani), atacantul celor de la Muaither SC, a inscris un gol in infrangerea suferita de echipa lui, vineri seara, pe terenul celor de la Al Ahli Doha, scor 2-4, intr-o partida din runda cu numarul 5 din prima liga din Qatar. Muaither SC a ajuns la a treia etapa consecutiva fara victorie…

- Votat „tricolorul lunii august”, Denis Alibec (32 de ani) a impartașit primele impresii dupa transferul in Qatar, la Muaither SC, și a prefațat meciurile naționalei cu Israel, respectiv Kosovo. Campion al Romaniei alaturi de Farul sezonul trecut, Denis Alibec a prins un transfer la clubul qatarez Muaither…