Jucatorul dorit de Ovidiu Burca la Dinamo nu mai semneaza. Portarul Razvan Began era dorit de antrenorul „cainilor", dar mutarea nu s-a putut realiza, dupa ce administratorul judiciar al echipei din Stefan cel Mare nu a semnat documentele necesare. Razvan Began este liber de contract, dupa ce s-a despartit de FC Botosani. Portarul de 26 […]