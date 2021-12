Stiri pe aceeasi tema

- Veste șoc in sportul romanesc! Horia Tecau se va retrage din tenis dupa Turneul Campionilor. Conform publicație site-ului puntodebreak.com , romanul a anunțat ca va fi ultima competiție la care va participa. Ajuns la 36 de ani, Horia Tecau a fost numarul doi mondial la dublu și a caștigat 2 titluri…

- Antrenorul englez Steven Gerrard s-a despartit de echipa scotiana de fotbal Glasgow Rangers, la care evolueaza internationalul roman Ianis Hagi, fiind numit la conducerea tehnica a formatiei Aston Villa, a anuntat joi clubul din prima liga a campionatului Angliei, citat de Reuters. Gerrard il inlocuieste…

- Jucatorul luat in vizor de Dan Petrescu. CFR Cluj a pierdut cu 2-0 partida din Conference League disputata joi, pe terenul olandezilor de la AZ Alkmaar. Echipa din Gruia mai are șanse minime la calificarea in fazele eliminatorii ale competiției. Tehnicianul formației ardelene s-a declarat nemulțumit…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray a fost eliminat, luni, in primul tur la Mastersul de la Paris, dupa un meci de peste trei ore, in care a avut sapte mingi de meci. Murray a fost invins de germanul Dominik Koepfer, aflat pe tabloul principal din postura de lucky loser, potrivit news.ro.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal i-a facut o supriza imensa unui fan special. Ucraineanul Leonid Stanislavskyi (97 de ani) este cel mai batrin jucator de tenis din lume, fapt certificat de Guiness World Record. Acesta este inscris in circuitul seniorilor și ocupa locul 31 la categoria +90 de…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu s-a despartit de antrenorul care a indrumat-o catre un prim titlu major, ce de la US Open, informeaza BBC, anunța news.ro. Andrew Richardson a fost angajat pentru turneele de vara din Statele Unite, care s-au incheiat cu victoria tinerei la New York. "In…

- Simona Halep (29 de ani) s-a desparțit de antrenorul Darren Cahill (55 de ani) dupa o colaborare de șase ani! Anunțul surpriza a fost facut de dubla campioana de Grand Slam pe rețelele de socializare! „Dupa șase ani minunați, eu și Darren am decis ca e timpul sa punem punct colaborarii! Mulțumesc D…

- Cristian Tudor Popescu a comentat vestea șoc a zilei: Simona Halep și Darren Cahill au incetat colaborarea. Jucatoarea a anunțat azi ca s-a desparțit din nou de antrenorul australian, iar jurnalistul considera ca era o mișcare de așteptat, explicand de ce crede ca cei au decis sa nu mai lucreze impreuna.…