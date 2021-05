Jucătorii Stelei au sărbătorit victoria cu fanii! Suporterii n-au uitat de FCSB și l-au înjurat pe Becali Dupa 2-0 in tur, CSA Steaua a invins-o pe Mostiștea Ulmu, scor 2-0, și in returul primei runde a barajului de promovare in Liga 2 și e in finala barajului pentru promovarea in Liga 2. CSA Steaua a caștigat in tur, 2-0 pe terenul celor de la Moștiștea UlmuIn ambele meciuri, steliștii au avut cate un penalty inventatSteaua va evolua in finala pentru promovare cu echipa care se impune in duelul dintre CS Afumați și FCSB 2 (0-1 in tur) La finalul ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

