Jucătorii Rapidului au evoluat pe o primă uriașă la derby-ul cu FCSB. De unde au venit banii Dupa doua remize și doua infrangeri, Rapid a obținut prima victorie in play-off, 1-0, cu FCSB . Sigurul gol al partidei disputate duminica seara a fost marcat de Albu, in minutul 21. In urma victoriei, iar jucatorii și staff-ul Rapidului vor imparți 75.000 de euro. Dan Șucu, coproprietarul Rapidului, a vorbit despre prima și a declarat ca nu exista nicio posibilitate ca alte cluburi, implicate in lupta directa cu FCSB sa influențeze evoluția jucatorilor lui Mutu. „Exista o prima importanta. Noi jucam pentru Rapid. Din punctul nostru de vedere, este foarte clar și de ce. Nu exista vreo posibilitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

