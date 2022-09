Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce a invins-o pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 6-2, 3-6, 6-3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (91 ATP) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.117.930 de dolari, dupa ce l-a eliminat in optimi pe americanul Steve Johnson (117 ATP) in doua seturi simetrice, 7-6 (7/3), 7-6 (7/3).…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce bulgaroaica Viktoria Tomova a abandonat la scorul de 7-5, 5-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (12 WTA, favorita nr. 3), campioana la Roland Garros in 2016 si la Wimbledon in 2017, a fost eliminata surprinzator in sferturile de finala ale turneului Pan Pacific Open, de categoria WTA 500, de la Tokyo, de catre rusoaica Liudmila Samsonova (30 WTA)…

- Rusul Daniil Medvedev, detinatorul trofeului la US Open, a fost eliminat in sferturile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului din circuitul profesionist de tenis, in patru seturi, 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2, de australianul Nick Kyrgios, intr-o partida disputata duminica la Flushing…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de americanca Madison Keys, intr-o partida disputata joi. Fii la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a abandonat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, la scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaica Ana Kalinskaia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit, locul 2 WTA, principala favorita, a fost eliminata vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 pe hard de la Praga, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, in fata rusoaicei Anastasia…