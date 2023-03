Schimbarea antrenorului este intotdeauna un lucru dezamagitor, inseamna ca si noi, jucatorii, am esuat, a spus sambata seara capitanul nationalei de fotbal a Germaniei, Joshua Kimmich, component al echipei Bayern Munchen, cu referire la inlocuirea antrenorului bavarezilor, Julian Nagelsmann cu Thomas Tuchel, scrie AFP.

"O schimbare de antrenor este intotdeauna ceva dezamagitor pentru ca inseamna ca si noi, jucatorii, nu am fost buni, nu am obtinut rezultatele scontate. Este logic, pentru ca daca am fi facut performanta, antrenorul nu era schimbat. Este o situatie neplacuta pentru toata lumea,…