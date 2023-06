Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a realizat, in luna mai, o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele marilor retaileri, la nivelul intregii regiunii. Astfel, la nivelul regiunii, respectiv…

- Pe 14 aprilie 1993, americanul Don Calhoun, atunci in varsta de 23 de ani, a reușit o aruncare ramasa in istoria baschetului, o execuție de la 24 de metri care i-a adus un milion de dolari. In urma cu puțin mai mult de 30 de ani, viața lui Don Calhoun, un vanzator de produse de birotica din zona Chicago,…

- Ionela spune ca a fost la un pas de a ramane pe drumuri, dupa ce a fost pacalita de un consilier județean și de finul sau, nimeni altul decat luptatorul Catalin Moroșanu. Nașul sportivul a raspuns acuzațiilor, moment in care a precizat ca nu i-a promis niciodata ca ii va ridica o casa, dar o va ajuta…

- Deși a atacat cu o maceta mai mulți angajați dintr-o shaormerie bucureșteana, agresorul, care s-a predat la poliție, va fi cercetat in stare de libertate. Mai mult, el este un cunoscut al polițiștilor, fiind implicat in scandaluri și in trecut. El va fi cercetat in libertate sub control judiciar pentru…

- Sunt tensiuni in Coaliția de guvernare dupa ce PNL și PSD au lasat UDMR fara nicio funcție in conducerea ANRE. Cel care a ocupta funcția de vicepreședinte, Zoltan Nagy-Beke nu va fi nici macar membru. Decizia luata de cele doua mari partide a nemulțumit UDMR, care susține ca Nagy-Beke și-a asumat rolul…

- Bayern Munchen a fost invinsa categoric de Manchester City, scor 3-0, in prima manșa a sferturilor Champions League, iar doi dintre jucatorii bavarezilor au avut un conflict la finalul partidei.

- Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacau, a transmis un mesaj de condoleanțe la decesul omului de afaceri și politicianului liberal Petru Placinta: Articolul Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacau: „Petru Placinta a lasat ca amintire toate lucrurile bune facute pentru copii și pentru…

- LIBER… Magistrații Tribunalului Vaslui au decis inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul lui Adrian Cucu, barbatul din comuna Gherghești care, intr-un acces de furie, a dat foc biroului primarului Nixon Ibanescu, a batut casiera primariei și apoi s-a facut nevazut.…