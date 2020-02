Stiri pe aceeasi tema

- Patru state europene membre ale Consiliului de Securitate al ONU au cerut vineri oprirea imediata a ofensivei militare siriene in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, la finalul unei reuniuni informale urgente a acestui for ceruta de tarile respective, relateaza AFP. "Cerem ca partile, in special…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell avertizeaza impotriva unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa se doteze cu mijloace prin care sa influenteze in vederea unei solutionari a conflictului, relateaza AFP.

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- Uniunea Europeana a apreciat joi drept ''inacceptabila'' reluarea ofensivei regimului sirian si a aliatilor sai in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a cerut oprirea loviturilor aeriene, transmite AFP. ''Inca o incetare a focului a fost calcata in picioare'',…

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a avertizat vineri la Bruxelles ca Iranul trebuie sa se conformeze angajamentelor sale pentru a evita incetarea acordului cu privire la programul sau nuclear, varianta pe care el nu a exclus-o, potrivit AFP. "Suntem dornici sa mentinem acest acord,…

- Uniunea Europeana "regreta profund" decizia Iranului de renuntare la limitele privind productia de purificare a uraniului, a declarat luni Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, anunța MEDIAFAX."Regretam profund decizia Iranului. Aplicarea…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a "subliniat" sambata intr-o discutie cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, "necesitatea unei dezescaladari a situatiei", dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac armat la Bagdad, noteaza AFP. In cursul acestei dialog…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizand statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Turcia…