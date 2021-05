Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (22 de ani) ar fi fost ofertat de Trabzonspor, dar Parma a refuzat propunerea venita de la clubul din Turcia. Dupa doar o jumatate de an petrecuta in Italia, Dennis Man ar fi putut schimba echipa. Jucatorul roman de atac a atras atenția mai multor cluburi prin evoluțiile sale din returul…

- Ionuț Radu (23 de ani), portarul lui Inter, este dorit de Verona, locul 10 in Serie A. O alta posibila destinație pentru roman este Monza, echipa cu aspirații de promovare in primul eșalon din Italia. Fara meci in acest sezon la Inter, este puțin probabil ca Ionuț Radu sa ramana la campioana din Serie…

- Valentin Mihaila (21 de ani) s-a refacut și a fost introdus in lotul pentru meciul Parmei cu Cagliari, care conteaza pentru etapa 31 din Serie A. Absent etapa trecuta, la meciul pierdut de Parma cu AC Milan, scor 1-3, Valentin Mihaila a reușit sa treaca peste problemele musculare care l-au sacait in…

- Mattia Montini (29 de ani), atacantul celor de la Astra, le face reclama fotbaliștilor romani in Italia. Dennis Man (22 de ani) a fost cel mai laudat dintre „tricolori”. Dennis Man a fost cumparat de Parma pentru o suma record in Liga 1. Internaționalul roman și-a ridicat vizibil nivelul in ultimele…

- Sampdoria și Cagliari au remizat in partida disputata pe Stadio Luigi Ferraris, scor 2-2, in runda #26 din Serie A, iar Razvan Marin (24 de ani) a evoluat pana in minutul 87 pentru oaspeți. Razvan Marin a inceput pe teren partida cu Sampdoria și a fost al 15-lea meci consecutiv in care internaționalul…

- Razvan Marin (24 de ani) a centrat la golul lui Cagliari din victoria cu Bologna, scor 1-0. Razvan Marin a devenit unul dintre liderii lui Cagliari. Internaționalul roman iși asuma executarea de faze fixe și este un dirijor la centrul terenului. Astazi a centrat la unicul gol al victoriei cu Bologna,…