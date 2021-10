Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la Sibiu este o zi mare pentru comunitatea de evanghelici. Autoritațile locale au decis sa redeschida Catedrala Evanghelica din Sibiu, dupa o perioada in care a fost renovata. La redeschidere paticipa și președintele Klaus Iohanis, alaturi de soția sa, Carmen Iohannis. Numai ca, deși președintele…

- Actorul Peter Bogdanovich si actrita Cybill Shepherd sunt cunoscuti pentru cariera lor de succes, ca si pentru relatia lor de dragoste senzationala. La acea vreme, Bogdanovici si-a parasit sotia si cei doi copii pentru Shepherd.

- Daniel Buzdugan este de fiecare data atent atunci cand vine vorba despre familia lui. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei trei la un restaurant din Capitala alaturi de un prieten. Iata cum iși rasfața soția, dar și pe fiul lui cel mic!

- Jorge și Ramona traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de opt ani. Au doi copii impreuna, o viața liniștita, insa pe alocuri tumultuoasa, așa cum a fost și aseara. Deși cei doi iși renoveaza apartamentul și pentru o perioada locuiesc in chirie, aseara au ramas fara locuința și au fost nevoiți…

- Anca Serea a decis sa iși mute fiica, pe Sarah, de la o școala privata la una de stat și a explicat motivul pentru care a luat aceasta decizie. Soția lui Adrian Sina s-a pregatit din timp pentru prima zi de școala a copiilor sai. Luni, 13 septembrie, elevii se intorc in banci, dupa un an greu din cauza…

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger și au surprins exact momentul in care comediantul a renunțat la bunele maniere chiar in vazul tuturor. Ei bine, cu siguranța…

- Se implinesc 8 ani de cand Jorge și Ramona și-au unit destinele in fața altarului. Cu ocazia acestei sarbatori speciale pentru cei doi parteneri, artistul nu putea trece cu vederea o zi atat de importanta, astfel ca a postat pe pagina sa personala de Instagram un mesaj emoționant dedicat soției sale.…

- Dupa ce sambata noapte Oana Mizil, soția lui Marian Vanghelie, a ajuns la spital spunand ca a fost lovita de fostul primar, acum paparazzii Spynews.ro se afla la casa acestuia, locul unde a agresat-o pe politiciana. Ce spun vecinii despre incidentul grav.