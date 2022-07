Stiri pe aceeasi tema

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a castigat joi, in solitar, etapa a 18-a a Turului Frantei, care a avut loc pe distanta de 143,2 km, intre localitatile Lourdes si Hautacam, si se mentine lider in clasamentul general, marindu-si avansul.

- Danezul Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a obținut o victorie importanta in etapa a 18-a din Turul Franței 2022. Liderul clasamentului general s-a impus in fața slovenului Tadej Pogacar și s-a desprins (probabil decisiv) in lupta pentru tricoul galben.

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a castigat miercuri etapa a 17-a a Turului Frantei, in fata danezului Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), care a ramas cu tricoul galben, informeaza AFP, potrivit agerpres.

Ciclistul sloven Primoz Roglic, cu probleme fizice, a decis sa abandoneze Turul Frantei inainte de inceperea etapei a 15-a, duminica, intre Rodez si Carcassonne, a anuntat echipa sa Jumbo-Visma.

Britanicul Tom Pidcock, campion olimpic en-titre la mountain bike, a obținut joi prima sa victorie in Turul Franței, dupa ce s-a impus in etapa cu numarul 12 atacand decisiv pe legendara cațarare L'Alpe d'Huez. Danezul Jonas Vingegaard a pastrat tricoul galben, dupa ce a rezistat in fața atacurilor…

- Dupa ce a terminat pe locul al doilea in primele trei etape din Turul Franței, belgianul Wout van Aert (Jumbo-Visma) s-a impus pana la urma in a patra cursa a ediției din 2022, desfașurata pe distanta de 171,5 km intre Dunkerque si Calais.

- Olandezul Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) a castigat la „photo finish” a treia etapa din Turul Frantei, desfașurata intre orașele daneze Vejle și Sonderborg, pe distanta de 182 de kilometri. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a terminat pentru a treia oara la rand pe locul secund și ramane lider…

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (EAU Emirates) porneste din postura de favorit indiscutabil in Turul Frantei 2022, care debuteaza vineri la Copenhaga, marea incertitudine a editiei a 109-a fiind existenta unui rival pe masura dublului campion al Marii Bucle (2020, 2021), potrivit Agerpres.Conationalul…