Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi, femeile aduna și usuca plante și fructe de leac, oamenii nu se mai scalda in rauri, iar calatoriile trebuie amanate pentru ca e pericol de ratacire. Incepand cu aceasta zi fructele, in special strugurii și prunele, sunt bune de gustat, deoarece devin pline de dulceața și savoare, potrivit…

- Sarbatori religioase 6 august 2020 Ortodoxe: Schimbarea la Fata a Domnului Greco-catolice: Schimbarea la Fata a Domnului nostru Isus Hristos Romano-catolice: Schmbarea la Fata a Domnului; Fericitul episcop Octavian CALENDAR ORTODOX 6 AUGUST 2020. Schimbarea la Fata a Domnului Schimbarea…

- Oamenii de știința Universitatea politehnica Petru cel Mare (СПбПУ) din Sankt-Petersburg, in comun cu colegii de la Universitatea Tsinghua (RPC) au dezvoltat o noua metoda de diagnosticare a bolilor, bazat pe analiza de impraștiere a laserului in serul sanguin. Rezultatele studiului au fost publicate…

- Interventia are loc pe strada Dionisie cel Mic, din ConstantaO persoana care nu mai raspunde la telefon si care nu mai poate fi contactata a creat panica in randul apropiatilor sai. Oamenii au solicitat interventia echipajelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pentru a debloca usa…

- Sfanta Slujba de Inviere a rasunat azi-noapte in toate manastirile și bisericile din județul Constanța. Batjocorit și laudat, deopotriva, Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Snagoveanu, a mers pana la capat cu decizia de a repeta Invierea și a imparți Lumina de la Ierusalim credincioșilor. Pentru prima…

- Arhiepiscopia Tomisului va repeta slujba de Inviere in noaptea de 26 spre 27 mai, cand va fi imparțita Lumina și Paști. Motivul este ca atunci era starea de urgenta și credincioșii nu au putut sa participe.S-a hotarat unui post bisericesc in zilele de 24, 25 și 26 mai, cand credincioșii se pot spovedi,…

- O echipa de arheologi israelieni a descoperit un sistem subteran unic, avand o vechime de 2.000 de ani, cioplit in roca, in apropierea Zidului de Vest din Ierusalim, a anuntat marti Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), citata de agentia Xinhua.Cercetatorii sunt de parere ca acest…

- PodcasturiCe dezvaluie faptele politicienilor care vorbesc de parcursul european al țarii Deși Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeana a fost ratificat in 2014, prevederi importate nu au fost implementate nici pana in prezent, chiar daca au fost transpuse in legislația naționala.…