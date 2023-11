Joi începe o nouă etapă a programului „Rabla Plus” AFM a comunicat deschiderea unei proaspete etape de finanțare in cadrul Programului „Rabla Plus”, destinata exclusiv persoanelor fizice. Sesiunea aceasta a programului se va derula in perioada 23 noiembrie 2023, ora 10:00 – 8 decembrie 2023, ora: 23:59. „Am hotarat sa deschidem o noua sesiune de finantare, in urma solicitarilor foarte mari din partea persoanelor fizice. De asemenea, am identificat sume neutilizate din sesiunea anterioara si le-am pus la dispozitie in aceasta sesiune. Acest program contribuie la dezvoltarea unui transport mai putin poluant si la imbunatatirea calitatii aerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand de joi, 23 noiembrie, producatorilor sau dealerilor validati in cadrul programului „Rabla Plus” pentru a achizitiona autoturisme noi, nepoluante. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), noua sesiune a programului de va derula in perioada 23 noiembrie…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat, luni, deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul programului „Rabla Plus”, doar pentru persoanele fizice. Acestea se pot adresa incepand de joi, 23 noiembrie, producatorilor sau dealerilor validati in program pentru a achizitiona autoturisme…

- Miercuri se deschide sesiunea de validare a instalatorilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, anunța Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Cererile pot fi depuse in aplicatie, in perioada 22 – 28 noiembrie. ”Administratia Fondului pentru Mediu anunta, luni, ca organizeaza sesiune de…

- O noua sesiune de inscrieri pentru programul Rabla Plus dedicata persoanelor fizice are loc in perioada 23 noiembrie – 8 decembrie. Potrivit Ministerului Mediului, persoanele fizice interesate sa achiziționeze un autoturism electric sau plug-in hybrid se pot inscrie in perioada 23 noiembrie 2023, ora…

- Ministrul Mediului Mircea Fechet anunța ca incepand de joi, 23 noiembrie, AFM va deschide o noua sesiune pentru programul Rabla Plus pentru autoturisme electrice și plug-in hybrid, pentru persoane fizice. „Incepand cu ziua de joi, prin AFM, vom deschide o noua sesiune pentru Rabla Plus pentru autoturisme…

- Administrația Fondului pentru Mediu organizeaza cea de-a doua sesiune de inscriere pentru persoane fizice, persoane juridice și UAT-uri in cadrul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus. Pentru aceasta etapa, bugetul alocat Rabla Clasic este de 222.457.000 lei și pentru Rabla Plus de 272.468.500 lei.Administrația…

- Pe 1 septembrie incepe a doua sesiune de inscriere persoane fizice, juridice si UAT-uri in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus. Citește și: Accident intre un tir și un autoturism la Draganu Administrația Fondului pentru Mediu organizeaza cea de-a doua sesiune de inscriere pentru persoane fizice,…

- Cand incepe sesiunea a doua de inscrieri in Rabla Clasic și Rabla Plus. GHID de finanțare și bugetul alocat AFM a anunțat cand incepe sesiunea a doua de inscrieri in Rabla Clasic și Rabla Plus. In aceasta etapa se vor putea inscrie atat persoanele fizice, persoanele juridice dar și unitațile administrativ…