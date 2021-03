Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Mandatarea Primarului pentru delegarea la gestiunea serviciului de transport public local și contract de asistența juridica in litigiile cu AIDA – TL Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta publica ordinara astazi, 26 februarie 2021, la…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 26 februarie, ora 14.30. Totodata, astazi se voteaza noul regulament al parcarilor din Constanta.Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:1. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta publica ordinara vineri, 26 februarie 2021, de la ora 13:00, la sediul Direcției Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia. Intre proiectele de pe Ordinea de zi se afla și incheierii unui contract…

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se va intruni in ședința extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14 Prin Dispozitia nr. 65/15.01.2021 are loc convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, in sedinta extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14,00. Ședința va avea loc…

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se va intruni ședința extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14 Prin Dispozitia nr. 65/15.01.2021 are loc convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, in sedinta extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14,00. Ședința va avea loc in…

- Cetațenii din localitațile Sirma, Tochile-Raducani și Tomai din raionul Leova vor avea acces la apa potabila grație unui proiect de dezvoltare regionala finanțat din bugetul statului, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regionala, informeaza PROVINCIAL. In acest sens, directorul Agenției de Dezvoltare…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta publica ordinara pentru ziua de marți, 22 decembrie 2020, de la ora 13:00, in regim de videoconferința. Intre proiectele de pe Ordinea de zi se afla și aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale aplicabile…