Stiri pe aceeasi tema

- Biroul consilierului diplomatic al guvernului italian a emis un comunicat in care deplange faptul ca Georgia Meloni a fost "inselata de un impostor care s-a prezentat drept presedintele Comisiei Uniunii Africane". Comunicatul vine dupa ce comediantii rusi Vovan si Lexus au publicat convorbirea cu sefa…

- ANI a anuntat, miercuri, ca a descoperit in declaratia de avere a unei judecatoarede la Tribunalul Bucuresti venitui nejustificate de 30 de milioane de lei. De asemenea, in cazul unui politist, au fost descoperite venituri nejustificate de 1,2 milioane de de lei. Comunicatul ANI Agentia Nationala de…

- Kievul va beneficia de un nou sprijin, in valoare de peste 100 de milioane de lire sterline (115 milioane de euro), inclusiv sisteme de deminare, a anuntat astazi Ministerul Apararii din Marea Britanie. Acest ajutor suplimentar in fata invaziei ruse vine de la Fondul international pentru Ucraina (IFU,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost intrebat, marti, intr-o intalnire cu jurnalistii romani, daca Ucraina este pregatita sa recunoasca faptul ca nu exista limba moldoveneasca, el afirmand ca nu vede nicio problema globala in aceasta chestiune. El a adaugat ca aceasta problema nu este presanta…

- Zelenski raspunde la 'durerea' autoritaților de la București: Cum se va rezolva problema asa-numitei 'limbi moldovenesti'Președintele Ucrainei, Volodimir Zelesnki, a vorbit, marți seara, despre problema minoritații romanești din Ucraina. Atat președintele Ioahnnis, cat și premierul Ciolacu i-au cerut…

- Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații…

- Ucraina este pregatita sa iși modifice legislația privind drepturile minoritaților pentru a debloca acordul UE privind deschiderea negocierilor de aderare in cursul acestui an, a declarat vicepremierul acestei țari.

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de vineri mai multe acte normative, intre care cele referitoare la stabilirea conditiilor pentru eliberarea permisului de conducere international, la decontarea cheltuielilor pe lunile mai-iunie cu hrana si cazarea cetatenilor refugiati din Ucraina, avand in analiza…