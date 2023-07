Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Johnny Depp gasit inconștient, sambata, in camera sa de hotel, din Budapesta, informeaza presa maghiara. Johnny Depp a fost nevoit sa anuleze show-ul din Budapesta dupa ce a fost gasit inconștient in camera sa de hotel. Actorul și cantarețul Johnny Depp, care a ramas in istorie pentru…

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a concertat joi seara la Romexpo, in București. In timpul spectacolului, „Piratul din Caraibe” a avut parte de o surpriza din partea fanilor romani, care i-au cantat „La mulți ani”.