- Amatorii de teatru din Timișoara au vrut bilete de la casierie la unul dintre spectacolele cu John Malkovich , dar au aflat ca s-au adunat degeaba la coada. Cei de la Teatrul Național Timișoara anunțasera pe Facebook ca tichetele vor fi disponibile și la casierie, vineri, de la ora 11. Surpriza, cu…

- Ucraina a anunțat implementarea in punctele de trecere a frontierei pe direcția de vest a noului sistem electronic „eCherha”, care va permite facilitarea operațiunilor din domeniul transportului rutier. Anunțul a fost facut astazi de catre Agenția Naționala Transport Auto. Sistemul electronic a fost…

- Sistemul TIMPARK va avea unele vmodificapri si completari. Propunerea de modificare se afla in consultare publica pentru 30 de zile lucratoare, ulterior urmand a fi supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice…

- Camera Deputaților a adoptat marți, 25 aprilie, o lege care modifica radical regimul comercializarii vehiculelor in Romania.Potrivit legii trimise spre promulgare, vanzarea unei mașini va fi condiționata de un document obținut de la RAR. „RAR Auto-Pass” este valabil pentru 60 de zile și trebuie…

- Primaria Timișoara, prin Spitalul Municipal Timișoara, va moderniza sistemul de siguranța impotriva incendiilor in cadrul cladirii care gazduiește Clinicile Noi. Va fi modernizat sistemul electric și se va instala un sistem performant de alertare in caz de incendiu. Proiectul “Creșterea siguranței pacienților…

- Compania germana Continental va oferi in acest an mai multe locuri de practica pentru tinerii care urmeaza școala in sistemul de invațamant dual la Timișoara. Modulele de practica din cadrul cursurilor sunt de la 5 saptamani in clasa a IX-a și pana la 18 saptamani in clasele a X-a și a XI-a. Pentru…

- Mai multe școli, universitați și colegii trec, in prezent, printr-un amplu proces de modernizare, vor fi deschise citeva specialitați noi, atractive pentru tineri, iar sute de școli vor trece la catalogul electronic. In același timp, vor fi adoptate mai multe masuri sociale și economice pentru a motiva…

- Compania Air Moldova care in ultima saptamana a avut probleme in operarea curselor, nu mai poate vinde bilete in avans pentru o perioada mai lunga de trei luni. Decizia a fost luata de catre Autoritatea Aeronautica Civila.