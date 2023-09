John Kerry explică de ce a fost aleasă România pentru dezvoltarea primei centrale cu minireactoare nucleare (SMR) din Europa Intrebat de ce a fost aleasa Romania pentru acest sistem cu totul nou, John Kerry a raspuns: „Pentru ca romanii au mai lucrat cu energia nucleara inainte, pentru ca au vrut sa faca acest lucru si pentru ca noi credem ca are sens”. El a explicat ca aceasta tehnologie presupune folosirea unor reactoare nucleare mai mici, care sunt mult mai usor de gestionat, sunt mult mai standardizate si costa mai putin. „Si au noi masuri in interiorul lor care ofera siguranta pe care oamenii o vor cere si vor sa o aiba”, a subliniat emisarul american. „Asadar, credem ca presedintele Iohannis este clar in privinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru județul Maramureș, anunțate de președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, chiar in fața consilierilor județeni, in ședința ordinara de luni, 31 iulie. Acesta a precizat ca un investitor strategic va veni in Maramureș și se va instala intr-unul din parcurile industriale. Astfel,…

- Administrația de la Casa Alba a dezvaluit constituirea unei noi agenții specializate in pregatirea și gestionarea potențialelor pandemii. Conducerea noii agenții va fi asigurata de Paul Friedrichs, chirurg militar și general-maior in rezerva al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, potrivit informațiilor…

- John Kerry, emisar special al Statelor Unite pentru clima, se afla in vizita la Beijing, unde s-a intalnit marți, 18 iulie, cu seful diplomatiei chineze Wang Yi. Schimbarea climatica „este o problema globala” și o „amenințare la adresa umanitații”, a avertizat, in acest context oficialul SUA, relateaza…

- DS Private Equity (“DSPE”) a semnat Acordul de tip Term sheet cu Nuclearelectrica și Nova Power & Gas (parte a Grupului E-Infra), acționarii RoPower, compania de proiect ce dezvolta Centrala SMR (Reactoare Molulare Mici) din Doicești, Romania, cu intenția de a investi 75 milioane de Euro pentru dezvoltarea…

- DS Private Equity va investi 75 de milioane de euro in RoPower, compania care dezvolta Centrala SMR (reactoare modulare mici) de la Doicesti, pentru dezvoltarea studiului FEED2 (Front-End Engineering and Design), informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat, potrivit Agerpres."DS Private Equity…

- Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua sa ghideze, in mod consecvent, politica externa si de securitate a Romaniei, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la receptia de Ziua Independentei. El a amintit de angajamentul ferm al presedintelui SUA „de a apara fiecare centimetru…

- Compania Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de ințelegere cu parteneri locali și internaționali pentru un proiect de instalare a unor reactoare modulare mici (SMR) in Romania și in regiune. Potrivit unui comunicat de presa al Nuclearelectrica, NuScale Power, E-INFRA, Nova Power & Gas, Fluor Enterprises…

- Moscova a afirmat marți, 20 iunie, prin vocea ministrului Apararii, Serghei Șoigu, ca forțele ucrainene planuiesc sa foloseasca rachete furnizate de Occident pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei și din peninsula anexata Crimeea, amenințand cu "represalii imediate", informeaza agenția France Presse,…