John Banu: Vocea străzii în România este în șoaptă, mai rău ca în comunism John Banu a fost invitat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Președinte de Votat”, unde a vorbit despre cum vede el acum viața politica in Romania: ”Sunt ingrjorat de aceasta resemnare a cetațenilor, care este dureroasa. Este trista și ingrijoratoare, ca ei sa accepte ca cineva sa le spuna 'asta este situația, acceptați-o nu faceți nimic'. Asta este un spirit care nu a existat niciodata și este motivul pentru care am plecat din țara. Pentru ca u am avut un cadru in care sa ma dezvolt, un pluralism politic și de aceea am plecat. Aceasta resemnare este un fel de revenire a comunismului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se va intampla in cateva zile. La capatul unei sesiuni electorale naționale. Klaus Iohannis va fi reales. Oficial, in calitate de președinte al Romaniei. Și va primi acest mandat de la popor. Tot oficial. In realitate, a fost desemnat guvernator peste Romania. In numele Germaniei. De ce guvernator…

- Romania voteaza. Duminica, 10 noiembrie, are loc primul tur al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerile de anul acesta sunt privite cu interes nu doar de romanii din țara, ci și de moldovenii de peste Prut. Ce așteptari au locuitorii Chișinaului de la viitorul șef de stat roman? Corespondentul Libertatea…

- Andra pe numele sau real Alexandra Irina Maruta, este una dintre cele mai iubite artiste de muzica pop si R&B din Romania, vedeta de televiziune. Vocea ei incantatoare poate aborda orice gen muzical remarcandu-se

- Uniunea Europeana va intra in recesiune economica in 2020, din cauza taxelor vamale impuse de SUA și a Brexitului, considera Herman van Rompuy, fostul președinte al Consiliului European, citat de Agerpres. Van Rompuy considera ca și Romania va fi afectata, chiar daca nu este in zona euro, mai ales ca…

- "Eu sunt foarte optimist si increzator, sunt convins ca ne-am testat colaborarea cu partenerii in succesul motiunii de cenzura (...) Pot sa va spun de acuma ca numarul parlamentarilor care sustin Guvernul a crescut semnificativ fata de cele 238 de voturi care au fost inregistrate", a spus Ludovic…

- In trei ani de zile de mandat, deputatul Dan Barna a fost absent la aproape jumatate din voturile din Legislativ. El a lipsit la 2.349 de voturi, din cele 5.230 de voturi programate in aceasta perioada. Nu a votat in momente critice precum stabilirea programului moțiunii de cenzura, votarea hotararii…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca fostul presedinte al Frantei Jacques Chirac, decedat joi la varsta de 86 de ani, a fost "un prieten" care a sprijinit constant drumul integrarii tarii noastre in structurile NATO si UE.Citește și: Andrei Caramitru ii ataca pe actorii #Rezist: Hai sa facem…

- Domnica Manole refuza sa spuna pentru cine a votat in calitate de președinte al Curții Constituționale. Intr-o solicitare trimisa printr-un SMS de UNIMEDIA, Manole spune ca „statutul de judecator nu ii permite sa comenteze”.