- Presedintele american Joe Biden a spus, miercuri, ca spera sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping despre "liniile rosii" comune care nu trebuie depasite, la summitul sefilor de stat G20 de la mijlocul lunii, scrie AFP. Declarațiile lui Joe Biden vin in contextul in care, pe plan intern, democrații…

- Reuniunea liderilor din G20 are loc saptamana viitoare, in Bali, insa președintele rus Vladimir Putin nu va fi prezent, a anunțat joi ambasada Rusiei la Jakarta, citata de The Guardian . Potrivit sursei citate, Putin va fi prezentat de ministrul de externe Serghei Lavrov, dar liderul rus s-ar putea…

- Presedintele american Joe Biden nu intenționeaza sa aiba o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, atunci cand va participa la summitul G20 care va avea loc in noiembrie in Bali, transmite CNN. Biden „nu are nicio intentie sa se aseze (la discutie) cu Vladimir Putin”, a declarat purtatorul…

- Presedintele american Joe Biden a spus ca l-a avertizat pe omologul sau chinez, Xi Jinping, despre riscul retragerii investitorilor, daca Beijingul incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei, scrie AFP.

- Intr-un nou fragment din interviul acordat emisiunii "60 de minute" difuzata de CBS, presedintele Statelor Unite, Joe Biden a oferit mai multe detalii despre conversatiile avute iarna trecuta cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre "greșeala gigantica" pe care ar reprezenta-o un ajutor din partea…

Presedintele american Joe Biden se declara "sigur" ca se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping, in cazul in care acesta participa, in noiembrie, la summitul G20 la Bali, in Indonezia, relateaza AFP.

Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.