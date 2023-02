Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 353. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat Presedintia de la Washington.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, analizeaza posibilitatea de a efectua o vizita in Europa, in februarie, cu ocazia implinirii a un an de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, afirma oficiali de rang inalt de la Washington citati de pos

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…

- Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru convorbiri de pace cu Kievul in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectueaza miercuri o vizita la Washington.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca livrarile de arme occidentale catre Ucraina…

- Succesiunea precisa a evenimentelor e irelevanta. Nu conteaza daca racheta ajunsa ieri in satul polonez de granița Przewodow a fost rezultatul unui tir ucrainean defensiv anti-racheta, cum au afirmat președintele Joe Biden, președintele polonez Andrzej Duda și alți demnitari din NATO, sau daca a…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este „puțin probabil” ca o racheta care a ucis doi oameni in Polonia , aliata NATO, sa fi fost trasa din Rusia, dar a promis sprijin pentru ancheta Poloniei, care susține ca racheta e de fabricație rusa. Alți trei oficiali americani spun ca racheta…