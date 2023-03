Joe Biden va merge în Irlanda şi Irlanda de Nord pentru a celebra acordul de pace din „ Vinerea Mare” Presedintele american Joe Biden a afirmat luni ca „intentioneaza” sa viziteze Irlanda si Irlanda de Nord, dupa ce premierul britanic l-a invitat sa vina pentru a comemora asa-numitului acord de pace din „Vinerea Mare”, noteaza AFP. „Va invitam in Irlanda de Nord si speram ca veti putea veni, pentru a comemora acordul” semnat in urma cu 25 de ani, a declarat Rishi Sunak in timpul unei intalniri la San Diego, in California. „Stiu ca este ceva foarte special si la care tineti. Ne-ar face placere sa fiti alaturi de noi”, a adaugat el. „Douazeci si cinci de ani. Parca a fost ieri”, a raspuns presedintele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

