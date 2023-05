Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea germanilor doresc ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Moscova pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de institutul de cercetare YouGov pentru agentia germana de presa DPA, potrivit Agerpres.La intrebarea "Credeti…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a respins vineri posibilitatea livrarii de avioane de lupta germane Ucrainei, in cursul reuniunii aliatilor occidentali desfasurate la baza aeriana americana de la Ramstein (Germania), a consemnat dpa.

- Ministrul german al Apararii a reactionat dupa ce Volodimir Zelenski și Jens Stoltenberg au vorbit despre aderarea Ucrainei la NATO. Boris Pistorius a afirmat ca „nu este momentul” pentru a se purta aceasta discuție dar ca „ușa este intredeschisa”. Ucraina a accentuat, in ultima perioada, solicitarile…

- Contra a 165 milioane de euro, Danemarca și Olanda vor cumpara 14 tancuri Leopard 2 pentru a le dona Ucrainei. Ministerul danez al Apararii a precizat intr-un comunicat ca ”Danemarca și Olanda intenționeaza sa cumpere, sa renoveze și sa dea Ucrainei 14 tancuri Leopard 2A4, ca urmare a colaborarii noastre…

- Spania va livra dupa Paste cele 6 tancuri Leopard 2A4 pe care le-a promis Ucrainei, a anuntat miercuri ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, potrivit AFP. ”Cele sase tancuri de lupta (…) vor fi trimise Ucrainei dupa saptamana Pastelui” catolic, adica incepand cu 10 aprilie, a declarat ea…

- Primul transport de tancuri Leopard 2 din Germania a fost trimis in Ucraina, a anunțat Ministerul german al Apararii, Boris Pistorius, citat de BBC. Optsprezece blindate de acest tip au fost livrate, dupa ce echipajele ucrainene au fost instruite sa le fo

- Ucraina nu este implicata in sabotajul asupra a doua gazoducte Nord Stream in Marea Baltica in septembrie anul trecut, a afirmat miercuri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, dupa informatii de presa care au pus aceasta actiune spectaculoasa pe seama unui „grup pro-ucrainean”, relateaza…