Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți, 10 mai, ca intenționeaza sa intensifice acțiunile și sa ia masuri pentru contracararea inflației. Totodata, Joe Biden a spus ca va face acest lucru impreuna cu Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala de la Washington. Biden va intensifica acțiunile…

- Președintele american Joe Biden a vorbit la Casa Alba cu privire la un proiect de lege de finanțare suplimentara de 33 de miliarde de dolari, menit sa ajute Ucraina, in timp ce razboiul brutal al Rusiei intra intr-o noua faza.

- Joe Biden ii va primi pe liderii tarilor din Asia de Sud-Est la Washington pe 12 si 13 mai pentru un summit extraordinar cu aceasta regiune cheie in strategia americana de contracarare a ascensiunii Chinei, relateaza sambata France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In perioada 12-13 mai va avea loc la Washington un summit cu participarea liderilor Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) si ai Statelor Unite, se arata intr-o declaratie publicata sambata de secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki.

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu presedintele Chinei, prin videoconferința, timp de aproximativ doua ore, despre cum s-ar putea implica China in razboiul din Ucraina, dupa ce Rusia a cerut ajutor. Iata concluziile.

- Presedintele SUA, Joe Biden, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta, vineri, despre invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei declaratii transmise de Casa Alba, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Joe Biden va avea, vineri, o discuție cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in contextul in care Statele Unite face presiuni asupra Chinei pentru a nu oferi sprijin Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei. Cei doi lideri vor discuta despre gestionarea competitiei intre cele doua tari, despre ofensiva rusa…

- In primul sau discurs despre starea uniunii, in Congresul SUA, președintele american Joe Biden l-a criticat pe presedintele rus Vladimir Putin pentru un razboiul pornit in Ucraina, despre care liderul de la Casa Alba a precizat ca este unul „premeditat si neprovocat”. Totodata, Joe Biden și-a reafirmat „credinta…