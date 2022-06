Joe Biden: Spania găzduiește un summit NATO „cu adevărat istoric” Presedintele american Joe Biden a declarat marti la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei in contextul invaziei ruse in Ucraina, relateaza agentia EFE. Biden a avut inaintea inceperii summitului o intrevedere de circa o ora cu gazda acestuia, premierul spaniol Pedro Sanchez, dupa care cei doi au facut declaratii in fata presei, fara a accepta intrebari din partea jurnalistilor. „Suntem aici impreuna pentru a apara securitatea noastra comuna si a pune accentul pe ea, consolidand alianta noastra transatlantica si raspunzand provocarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

