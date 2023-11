Stiri pe aceeasi tema

- Bratul armat al gruparii islamiste Hamas, Brigazile al-Qassam, a transmis sambata ca va elibera cei peste 200 de ostatici capturati in timpul incursiunii sale in sudul Israelului pe 7 octombrie daca vor fi eliberati in schimb toti palestinienii detinuti in inchisorile israeliene, informeaza AFP.

- Mediatorii din Qatar indeamna Hamas sa accelereze ritmul eliberarii ostaticilor pentru a include femeile și copiii reținuți in Gaza și sa faca acest lucru fara a se aștepta la concesii israeliene, potrivit a trei diplomați și a unei surse din regiune familiarizate cu discuțiile, in timp ce Israelul…

- Presedintele Joe Biden si liderii Uniunii Europene cu care s-a intalnit ieri la Casa Alba, au aratat un front unit, care apara dreptul Israelului de a se apara impotriva Hamas si care continua sa sprijine Ucraina impotriva Rusiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Reuniunea a avut loc pe fundalul…

- Presedintele Joe Biden si liderii Uniunii Europene, cu care s-a intalnit vineri la Casa Alba, au aratat un front unit, care apara dreptul Israelului de a se apara impotriva Hamas si care continua sa sprijine Ucraina impotriva Rusiei.

- Președintele american Joe Biden a promis, in discursul sau catre națiune pe care l-a susținut din Biroul Oval, continuarea sprijinului pentru Israel, anunțand ca va face o solicitare urgenta de finanțare catre Congres. „In Israel, ne vom asigura ca vor avea ceea ce au nevoie pentru a-și proteja poporul”,…

- Presedintele Joe Biden a rostit joi seara o alocutiune din Biroul Oval al Casei Albe in care a vorbit despre razboaiele din Ucraina si Israel. El a anuntat ca va cere finantare suplimentara pentru a ajuta aceste tari, aceasta fiind doar „o mica investitie” pentru a asigura pacea a generatii intregi.…

- Joe Biden se va adresa americanilor joi seara din Biroul Oval in legatura cu "raspunsul (Statelor Unite) la atacurile teroriste ale Hamas impotriva Israelului si agresiunea brutala a Ucrainei de catre Rusia", a facut cunoscut miercuri purtatoarea sa de cuvant, Karine

- Qatar, in coordonare cu Statele Unite, negociaza cu Hamas eliberarea ostaticilor, printre care femei și copii, luați de militanți de pe teritoriul Israelului. Despre aceasta a relatat Reuters. Mediatorii se ofera sa-i schimbe pe deținuți in schimbul eliberarii a 36 de femei și copii palestinieni din…