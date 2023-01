Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a confirmat, joi, ca cel de-al doilea set de documente clasificate au fost gasite de avocatii presedintelui Joe Biden in garajul acestuia din Wilmington, Delaware, informeaza BBC. Anterior, presa americana anuntase ca a fost gasit un alt set de documente, dar nu se cunostea locatia. "Avocatii…

- "Avocatii au descoperit printre documentele personale si politice un numar mic de documente suplimentare ale administratiei Obama-Biden care erau marcate ca fiind clasificate", a declarat intr-un comunicat Richard Sauber, consilier special al presedintelui Biden. "Toate aceste documente, cu exceptia…

- Casa Alba, evident stingherita, s-a confruntat cu intrebari insistente privind descoperirea unor documente confidentiale care dateaza din perioada vicepresedintiei lui Joe Biden, o dezvaluire incomoda, in contextul in care autoritatile investigheaza o problema similara, dar de dimensiuni mai largi,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi primit miercuri, 21 decembrie, de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters . ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit…

- Realizarea lui Biden vine in contextul in care președintele se speculeaza daca actualul șef de stat va mai candida pentru un al doilea mandat in Biroul Oval și daca varsta sa inaintata este adecvata funcției, scrie CNN . Președintele iși sarbatorește ziua de naștere la Washington cu un brunch gazduit…

- Fostul președinte american, Donald Trump, a dat in judecata comisia care investigheaza incidentele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, intr-o incercare de a bloca citarea sa pentru a depune marturie sau pentru a prezenta documente, relateaza CNN . Prin acțiunea care a fost depusa la un tribunal din…