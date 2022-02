Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul meu de la bun inceput a fost sa ma asigur ca mentin NATO si Uniunea Europeana in sintonie. Nu doar ca NATO este mai unita, uite ce se intampla cu Finlanda, uite ce se intampla cu Suedia (...) Vreau sa spun ca (Putin) obtine exact efectul opus a ceea ce-si dorea", a declarat Biden intr-un…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari sambata, 26 februarie, ca NATO este mai unita si a subliniat ca presedintele rus Vladimir Putin a comis o greseala atunci cand a invadat Ucraina, transmite EFE.Obiectivul meu de la bun inceput a fost sa ma asigur ca mentin NATO si Uniunea Europeana in…

- Președintele american Joe Biden a descris evenimentele care au loc in estul Ucrainei ca fiind „inceputul unei invazii a Rusiei in Ucraina”. Liderul de la Casa Alba l-a criticat dur pe Vladimir Putin, spunind ca „a atacat dreptul Ucrainei de a exista”. Joe Biden a vorbit in termeni duri despre acțiunile…

- Un razboi in Europa, nu departe de granitele Romaniei, pare acum mai aproape ca oricand. Vladimir Putin a semnat aseara decretul care recunoaste independenta autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk, controlate de separatistii din estul Ucrainei. Casa Alba a numit mișcarile de trupe rusești in…

- Consiliul de securitate de la Kremlin a votat luni pentru recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele pentru independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Occidentul a condamnat in unanimitate gestul Moscovei, iar Ucraina…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au depus eforturi in aceste zile pentru a detensiona situatia din Ucraina, pe fondul unei prezente miltiare ruse sporite la granitele Kievului. Astazi este termenul avansat de o serie de servicii secrete occidentale ca o potentiala zi de interventie militara a Moscovei.…

- Alianta Nord-Atlantica asteapta raspunsul Rusiei la propunerile privind garantiile de securitate, a declarat luni, la Kiev, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pledand pentru continuarea discutiilor cu Moscova si subliniind ca suveranitatea Ucrainei „nu este negociabila”. „Statele Unite si NATO au transmis…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.